La bebé prematura más pequeña del mundo nació pesando 245 gramos

Saybie, una niña nacida a las 23 semanas y 3 días de gestación pesando apenas 245 gramos, ha sido dada de alta del hospital Sharp Mary Birch de San Diego, California, donde en diciembre se convirtió en la sobreviviente más pequeña de nacimiento prematuro.

Cuando Saybie -el nombre que le dieron las enfermeras- abandonó la unidad de cuidados intensivos del hospital después de haber nacido con el tamaño de una manzana, pesaba ya 2,5 kilogramos, indicaron fuentes del hospital.

La niña nació por cesárea después que su madre sufrió de preeclampsia, un síndrome específico del embarazo que consiste en la presencia de hipertensión arterial, y altos niveles de proteína en la orina después de la vigésima semana de gestación.

El registro de los bebés más pequeños, que está a cargo de la Universidad de Iowa, indica que Saybie podría ser la niña más pequeña del mundo que haya sobrevivido prematura. El récord anterior para niñas lo tenía una bebé en Alemania que pesó 252 gramos al nacer prematura, y en el caso de varones el récord va para un niño nacido en Japón con 268 gramos.

El neonatólogo Paul Wozniak, del hospital Sharp Mary Birch, dijo al diario San Diego Union-Tribune, que el primer problema con los bebés tan pequeños al nacer es lograr que lleguen a respirar. "Con los pulmones todavía no plenamente desarrollados los bebés necesitan ayuda para respirar y por ello es esencial la inserción de un tubo extremadamente pequeño, pero un procedimiento tan delicado requiere un par de manos con mucha precisión para introducir el tubo por las vías respiratorias", dijo Wozniak.

A veces la intubación falla y eso contribuye a la elevada tasa de mortalidad entre los bebés nacidos demasiado temprano -entre 30% y 50% de los nacimientos- pero, en el caso de Saybie, el tubo entró en el primer intento, relató el médico. Con el tubo en su lugar fue posible la administración de un compuesto químico que impide que los alvéolos apretados en los pulmones del bebé se adhieran unos a otros. Esto contribuye a reducir el estrés respiratorio en los bebés nacidos antes de las 28 semanas de gestación.

Los bebés prematuros son asimismo más propensos a adquirir infecciones porque han pasado menos tiempo conectados al flujo sanguíneo de las madres que los bebés nacidos a término, y eso les priva de recibir los anticuerpos que residen en la sangre materna. Pero Saybie ha superado todos esos retos. "Aquí hemos tenido algunos de estos bebés prematuros por 9 meses, o hasta 1 año antes de que puedan irse a casa", indicó Wozniak.

"Para mí es notable que Saybie haya ido a su casa sin necesidad de oxígeno como ocurre con casi todos los bebés tan pequeños, y sin un tubo para alimentación", agregó.

Baby "Saybie" is believed to be the world's tiniest surviving baby! She weighed the size of a large apple (8.6 ounces) at birth. She was up to 5lbs when she was recently discharged from Sharp Mary Birch Hospital in San Diego. @KNX1070 pic.twitter.com/7AJlGsi3VT

Amazing! Girl becomes tiniest newborn to survive at 23 weeks. She was born the size of an apple in December at San Diego's Sharp Mary Birch. She was given an hour to live. Now, she's home with mom and dad, healthy at 5 pounds. Awesome! #BabySaybie



MORE: https://t.co/lJkzYiT7eo pic.twitter.com/duiwDR1p2h