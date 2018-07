Baruta exige a Hidrocapital resolver fallas de agua

Un plazo de 10 días darán a Hidrocapital los vecinos y autoridades del municipio Baruta para que responda a las exigencias del suministro regular de agua, a partir de la entrega del acta que arrojó el cabildo abierto celebrado el jueves pasado.

“Vamos a llevarles las propuestas que aprobamos, pero de no tener respuesta iremos a protestar junto con los vecinos; y no en las calles, porque ahí no nos toman en cuenta, iremos a las sedes del organismo”, manifestó Héctor Urgelles, concejal de Baruta.

Las propuestas se acordaron durante la sesión del cabildo abierto, en el cual participaron más de 300 baruteños, entre las 22 mesas técnicas de agua, las 25 asociaciones de vecinos y otros habitantes del municipio. Fueron invitadas las autoridades de la Gobernación de Miranda, de Hidrocapital y el Ministerio de Ecosocialismo y Aguas; sin embargo, ninguno de ellos asistió.

Durante la asamblea cada zona del municipio tuvo la oportunidad de presentar las carencias que padecen. Algunos sectores no cuentan con el suministro desde principio de año; tal es el caso de Lomas de Baruta, en La Trinidad, donde llevan seis meses a secas, informó Urgelles.

Una de las principales exigencias que manifestaron los vecinos fue la eliminación del régimen de racionamiento, el cual tampoco se cumple, como lo anuncia el ente. Hidrocapital indica que el suministro de agua debe ser 3 días a la semana, pero los residentes aseguraron que en promedio solo llega durante 48 horas en los 7 días.

Como otra propuesta solicitaron una regularización de los camiones cisterna, que han fungido como proveedores de agua ante las constantes interrupciones. Urgelles señaló que se regulará además del costo que se acuerde entre las partes involucradas, asegurar la correcta manipulación de esta agua.

El concejal indicó que otra carencia que presenta el organismo encargado del servicio es la poca atención a los botes de agua, que representan el 30% de la pérdida del líquido en Baruta. “Nosotros solo vemos los huecos que dejan ellos con los malos trabajos, con el agua aún botándose. La alcaldía tuvo que poner a disposición unas cuadrillas para atenderlos”, expresó.

Bote solucionado. La tubería matriz que reventó ayer en la mañana en la urbanización Macaracuay, en el municipio Sucre, fue reparada en horas de la tarde por cuadrillas de Hidrocapital. El bote, que implicó la pérdida de una importante cantidad de agua, ocurrió en las cercanías de los galpones de la torre Parmalat.