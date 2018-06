En Baruta buscan pozos de agua para afrontar la crisis del servicio

Los habitantes de los municipios Baruta y Chacao son los más castigados cada día con la falta de agua potable. Sectores altos como Colinas de Bello Monte, La Tahona Sur o Terrazas del Club Hípico, y otros más montañosos como Bosque La Virgen, Monterrey y Charallavito, reciben el servicio pocas horas en un mes debido a la fallas en la presión del agua desde el embalse Lagartijo.

Desde hace más de 2 meses, el último cronograma de racionamiento impuesto por Hidrocapital en 2016 no se cumple con rigor. 5 bombas de gran tamaño que surten el servicio a las zonas no tienen repuesto, algunos hay que hacerlos, pero además 40% del agua que debía llegar a los hogares se pierde en unos 100 botes por tuberías fracturadas, afirma el alcalde de Baruta Darwin González. “La gente se queja porque ya no aguanta esta crisis”, afirma.

Grupos de vecinos resolvieron unirse a los planes sobre cómo resolver la falta de agua que en principio la alcaldía afrontó junto con Hidrocapital.

“Mi respuesta como responsable del gobierno local fue crear cuadrillas de trabajadores para reparar las tuberías de menor espesor, hasta de una pulgada, que causaban botes menores; hemos resuelto 20 de esos botes e Hidrocapital se encarga de los mayores, pero las comunidades comenzaron a trabajar por su cuenta y se dieron cuenta de que el problema reside en que 40% de los sectores del municipio están ubicados en zonas altas y había que buscar una solución. Ha sido una labor titánica, porque el tema de las tuberías es complicado debido a que existen ramales distintos”, señala.

Acordaron con la empresa hidrológica cerrar las válvulas de algunas zonas más bajas para surtir de agua potable a las más altas por un tiempo más largo, y cada semana se reúnen todas las partes junto con expertos en el tema, en mesas técnicas para evaluar la situación.

Como prevén que el suministro del servicio se complicará aún más en el área metropolitana de Caracas en un futuro cercano, los vecinos asesorados por especialistas en cuestiones hidrológicas comenzaron la búsqueda de pozos de aguas profundas en el municipio para atender una eventual emergencia de sequía. En Baruta estarían ubicados unos 10 de los 25 que existen en la capital.

“Es un trabajo a largo plazo, pero ya corroboramos que existe uno en el sector Prados del Este que está fuera de funcionamiento desde los años noventa. Tenemos que hacer mantenimiento y ver si es factible que el agua vuelva a salir por allí. Luego buscaremos otros más; cada año es más difícil afrontar el problema de agua que no resuelve Hidrocapital”, dijo González.

Por ahora, la alcaldía realiza un censo de los habitantes del municipio para recoger información sobre las zonas a las que no llega el agua potable y el tiempo que dura el suministro; también espera conocer la presión y la calidad. “Todo lo estamos investigando para tomar decisiones conjuntas con Hidrocapital a fin de procurar mejorar el servicio en favor de los vecinos”.