Barrio Adentro se sumó a las demandas de médicos

Personal de salud de varios hospitales del país prosiguieron ayer sus protestas en contra de la precaria situación de atención al paciente, que padecen en esos centros sociales. A las manifestaciones se sumaron ayer, por primera vez, los trabajadores del programa social gubernamental Barrio Adentro.

Médicos integrales que laboran en ese sector se concentraron en las afueras del Ministerio de Salud, en Plaza Caracas, para exigir que se tomen en cuenta sus demandas de salarios, dado que se incumple el contrato y no se les han pagado las remuneraciones que fueron acordadas con la autoridad en el área, en varias reuniones.

“Nosotros no queremos un beneficio de cajas CLAP. Ministro Luis López, no sea tan abusador y falta de respeto”, dijo uno de los médicos que se mostraron dispuestos a declararles a los medios de comunicación luego de intentar llegar hasta Miraflores, pero la guardia de seguridad les impidió el paso. Una vez llegados a la sede del despacho de Salud, una comisión ingresó para exponer su situación al funcionario, pero no fueron atendidos sus requerimientos.

“El ministro me dijo que yo era el negativo del grupo porque me negué a acceder a la propuesta que ellos estaban haciendo. Como nosotros somos los que estamos pasando hambre y ellos no, nos quieren decir que si no vamos a trabajar estamos en contra de la revolución; no señores, nosotros estamos pasando trabajo”, dijo otro de los trabajadores asignados a los programas sociales.

Los manifestantes indicaron que ayer llevaban cuatro días de paro y que no volverían a sus puestos de trabajo hasta no obtener una respuesta favorable del ministro López.

A esa protesta se unieron también los médicos del Hospital Materno Infantil Dr. Pastor Oropeza, de Caricuao, que por segundo día consecutivo reclamaron los sueldos insuficientes que devengan, a pesar del recién decretado aumento presidencial.

En Mucuchíes. Profesionales de la salud del Hospital I de Mucuchíes, en Mérida, se sumaron a las protestas a escala nacional debido a la crisis humanitaria, escasez de medicamentos, sueldos, falta de personal, de insumos y ambulancia, entre otros. Desde las primeras horas de la mañana solo atendieron emergencias, pero se mantuvieron en sus sitios de trabajo.

Personal del hospital del IVSS en Mérida protestó también a las afueras del centro de salud en la avenida Las Américas, donde denunciaron el desabastecimiento de insumos y medicamentos para atender a los pacientes, y pidieron “salarios dignos”.

El Colegio de Enfermeros de Caracas informó que a partir del lunes 25 de junio sus agremiados suspenderán sus actividades y solo atenderán a pacientes que presenten emergencias médicas.