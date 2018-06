Avanza sin normas plan para embellecer a Caracas

Decenas de personas sin uniformes ni distintivos –solo unas cuantas con franelas rojas– cerraron ayer en la mañana la avenida principal de Los Campitos con camiones y grúas, por segundo día, para cortar las ramas de árboles verdes. ¿Por qué esa poda si la vegetación de la zona está sana?, preguntaron vecinos y conductores que pasaban por la vía, pero los obreros no respondieron a la inquietud ambiental.

La medida que fue notificada a la Alcaldía de Baruta de modo informal, según se supo, es parte del Plan de Embellecimiento de Caracas que adelanta el gobierno central y que ayer llenó de trabajadores las autopistas, avenidas y calles en distintos sectores de la ciudad. En muchos casos obstaculizaron el tránsito.

“Estamos haciendo trabajos de desmalezamiento, habilitación de vías, retirando obstáculos, además de labores de embellecimiento para el buen uso de la colectividad”, informó el ingeniero encargado Aníbal Moreno, mientras los voluntarios barrían.

No obstante, para Edgar Yerena, ambientalista y profesor de la USB, las obras realizadas en sectores ubicados en municipios del área metropolitana, carecen de fundamento legal. “Esos trabajos son competencia de los municipios y no del gobierno central”, advirtió el especialista luego de precisar que cortar las ramas de los árboles no es desmalezamiento, sino una poda irregular. “En caso de que fueran trabajos de tipo fitosanitario, deben hacerse solo cuando los árboles están enfermos; y además corresponde a los municipios por norma constitucional, y aun cuando sea así deben conocerse los lineamientos”.

El plan que se realizó en el Distrito Capital coincidió con los trabajos que se ejecutan en el distribuidor Jardín Botánico o puente Mohedano, que llevan más de dos semanas y que en los últimos días ocasionaron congestionamiento de tránsito de vehículos.