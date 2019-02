El audiovisual de New York Times que relata la represión en las protestas

El diario estadounidense The New York Times realizó un audiovisual sobre la situación de Venezuela títulado Some Venezuelans Have Turned on Maduro, and Paid With Their Lives (Algunos venezolanos se han vuelto contra Maduro y han pagado con sus vidas).

En el video de seis minutos y medio se narra la muerte de Alixon Pizani en Catia, las protestas en contra de Nicolás Maduro y la represión de los cuerpos de seguridad en las manifestaciones.

El equipo del dairio entrevistó a la tía de Pizani, quien aseguró que a veces no tiene ni para comprarle una vela a su sobrino.

"La miseria que se está viviendo es algo que no esperabamos porque Venezuela es un país rico, el gobierno no dio la talla y no nos está bridnando lo que necesitamos como ciudadanos", dijo la tía de Pizani.

Ver video en aquí