Asopadres denunció discriminación en entrega de bolsos y kit escolares

Jhonny Martínez, presidente de Asopadres en el estado Vargas, explicó que han recibido denuncias de padres y representantes que indican que en ciertos lugares están vendiendo los bolsos escolares en 250 bolívares luego de que el presidente Nicolás Maduro anunció que eran gratis, reseñó La Verdad de Vargas.

“La entrega de morrales no ha sido uniforme. Algunos los reciben con útiles y otros vacíos. “Esta es otra burla del Ejecutivo nacional. Ahora el ministro Aristóbulo indica que deben pagar con el bono escolar, en las cuentas de las librerías del Sur, pero ese bono no le llega a toda la comunidad estudiantil, solo a quien tenga el Carnet de la Patria”, indicó Martínez.

Además, exhortó a los padres y representantes que no paguen ese dinero y que utilicen el morral del año anterior. "El gobierno no entiende que hay padres que no pueden alimentar bien a sus hijos, comprarle los útiles y zapatos”.

Karla Díaz y Joselyn Estévez, representantes de estudiantes de la Unidad Educativa Emilio Gimon Sterling, afirmaron que los kit escolares que les vendarán a 250 bolívares será solo para un estudiante por representante.

“¿Cuál es la ciencia de que hagan la jornada para la venta del kit a los estudiantes si no es para todos. En mi caso, tengo cuatro muchachos aquí y solo me van a dar un combo que tendré que dividirlo entre ellos?”, dijo Díaz.

Con información de La Verdad de Vargas.