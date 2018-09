Así reaccionaron los pacientes luego de abordar en buque médico chino

Ciudadanos que recibieron “atención médica” en el buque hospital chino “Arca de la Paz”, que se encuentra atracado en el puerto de la Guaira en el estado Vargas, denunciaron que los diagnósticos fueron realizados en chino.

"La evaluaron y no le dijeron más nada y como no sabemos chino, no entendemos lo que nos dicen”, denunció una mujer a NTN24.

Los pacientes indicaron que es necesaria la implementación de personal capacitado que pueda traducir las indicaciones y diagnósticos realizados por el personal médico de origen chino.

“Deberíamos tener traductores y una buena coordinación para este tipo de eventos", añadió.

El “Arca de la Paz” cuenta con 500 camas, 35 unidades de cuidados intensivos y 12 quirófanos de acuerdo con lo informado por el Ministerio de Comunicación.

Con información de NTN 24