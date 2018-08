Así amanecieron las calles de Venezuela este lunes

Este lunes las calles de distintas entidades del país amanecieron con poca afluencia de vehículos y escasa presencia de ciudadanos. Usuarios de Twitter reportan que la situación se ha generado en Táchira, Mérida, Lara, Aragua y Caracas.

Este 20 de agosto fue decretado día no laboral ante la aplicación de una reconversión monetaria, con la que un nuevo cono denominado Bolívar Soberano entrará en vigencia.

Comercios y empresas de Venezuela se encuentran en el proceso de adaptación al nuevo orden económico. El consorcio Credicard informó que las transacciones en puntos de venta fueron inactivadas este domingo desde las 11:40 pm hasta las 12:30 am de este lunes.

Por otro lado, gran cantidad de comerciantes cerraron sus puertas desde el sábado luego de que el presidente Nicolás Maduro anunciara que el salario mínimo pasaría de Bs 3.000.000 a Bs 180.000.000.

via @morrisgrins : #paisenimagenes #20Ago así se encuentran calles de #Barquisimeto a está hora pic.twitter.com/M3Xyu7IpNk

#20ago #Caracas CARACAS PUEBLO FANTASMA Son las 7 am de este lunes 20 de Agosto y las calles lucen desiertas #Venezuela se detuvo no es q sea un dia no laborable es q Venezuela esta paralizada DESPIERTA PUEBLO SAQUEMOS LA TIRANIA VENEZUELA ES NUESTRA pic.twitter.com/NSnARVzfe0