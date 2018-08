Así amanecieron las calles del país por el paro convocado para este martes

Usuarios de las redes sociales reportaron este martes que las calles de distintas entidades de Venezuela amanecieron sin presencia de vehículos ni ciudadanos.

En distintas imágenes se puede apreciar que muchos comerciantes de Caracas no abrieron sus locales. Ciudadanos de los estados Nueva Esparta, Lara, Zulia, Carabobo y Táchira señalaron que las calles de dichas entidades también están vacías.

Tras los anuncios en materia económica realizados por el presidente Nicolás Maduro, la oposición del país convocó para este 21 de agosto a un paro nacional, llamado que fue respaldado por el Frente Amplio Venezuela Libre.

Amanece con lluvia y en oscuridad la Gran Caracas, pocas personas en las calles, no se ve transporte público, no es acatando el paro, es lo normal, desde mi ventana veo una tanqueta anti motín, creo q la GN se prepara para echar gas del bueno a quienes protestemos. #21Ago 6:00 am