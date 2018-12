Artículos de “coroteras” son valoradas en dólares en Maracaibo

Las ventas de garage o mercado de "coroteras" son lugares habilitado para la venta de objetos usados en las comunidades. En Maracaibo, estado Zulia, muchas personas han optado por tener ingresos de esta forma con ropa o artículos eléctronicos con una valoración en dólares.

Un teléfono celular usado puede costar alrededor de 30 dólares mientras que un router de interner tiene un costo de hasta 20 dólares. "Si lo quiere comprar en bolívares, el celular está en 30.000", aseguró Juan desde el establecimiento que se localiza en la parroquia Caracciolo Parra Pérez, reseñó Versión Final.

Algunos aparatos electrónicos se ofrecían en la “corotera" se pueden obtener por un precio de 24.000 bolívares. "Aquí nosotros manejamos la moneda venezolana, pero yo no me pongo brava si me pagan con dólares", dijo una vendedora.

Lea la nota completa en Versión Final