Un árbol cayó en la avenida Francisco Solado y obstruyó la vía pública a la altura del Centro Médico Quirúrgico Vidamed en Sabana Grande.

En las fotografías difundidas en las redes sociales se observa que el árbol se desprendió desde la base.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) acudieron al lugar para coordinar el levantamiento del árbol.

via @johavillamizar: (((NO HAY PASO))) Árbol cayó en la Avenida Francisco Solano López a la altura de la Clínica VIDAMED, no hay paso.. pic.twitter.com/h8Q8sBiYpQ