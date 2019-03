Aprendiendo a resistir luego de cinco días sin luz

Creía haberlo visto y soportado todo. Haces meses resistimos 27 horas sin servicio eléctrico, el tiempo más largo vivido en el Sur del Lago de Maracaibo, al menos desde que tengo memoria.

El pasado 7 de marzo, eran las 4:50 pm, cuando ¡zuaas! de un solo golpe se fue la luz. Regresaba del colegio con mi hijo menor y comentábamos que en unas dos horas se restablecería el servicio. Pasó el tiempo previsto y nada, pasaron más de 27 horas y nada. Hasta este momento en que escribo, llevo 120 horas sin luz, 5 días y 4 horas y sigo contando, en otros sectores ya se restableció el servicio, yo me pregunto, como diría Jennifer López en alguna canción, "y la luz pa cuándo", póngale música de fondo.

La resiliencia y la resistencia son el binomio que me ha ayudado a sobrevivir esta pesadilla. Han sido días terribles. Prácticamente incomunicados, la señales telefónicas en el mejor de los casos intermitentes, cuando logran entrar mensajes, algunos por día. Me enfrentó al desespero de mi hermana radicada en Estados Unidos, por el otro lado la angustia de mi hermano en el Perú. ¿Cómo está mami? , ¿cómo están ustedes? , ¿cómo están mis hijos? , ¿qué sabes de mi esposa? ¿Tienen comida, agua? ¡No salgan! ¡Están saqueando cerca de la casa! ¡Quédense juntos!

Es entonces cuando comienzo a transitar por todos los sentimientos: angustia, pánico, miedo, desespero, tranquilidad, serenidad, lloro, me seco las lágrimas, cuando veo entrar a mi hijo menor para que vea que su madre solo está sudando y que aunque sea frente a él me detengo, cuando por dentro quiero seguir llorando y pegar la carrera.

Días de angustia, salir a la calle a buscar comida porque lo poco que tenia se perdió y encontrarnos que no hay nada y lo que te consigues: tu prójimo te cobra hasta el triple de lo que en realidad vale, es allí donde te golpea la decepción en la cara.

Llegar a casa y que tu hijo te diga: "quiero agua fría", y solo atiné a contestar, "esa está fresca, bébela y ahora trato de buscarla", cuando sé que es mentira y solo trato de extender la arruga.

Volver a salir para verificar que mi madre, mi hermano, sobrinos y cuñada estén bien para ver en qué ayudar y poder responder los mensajes de mis hermanos en el exterior y lograr calmar su angustia aunque la mía va creciendo.

Agua a cambio de gasolina, algún vecino te carga el celular pero ya después molestas. Es en estos momentos que se conocen los verdaderos vecinos, quienes prácticamente abastecen a toda la cuadra de agua y a mi familia con la bendita agua fría para calmar el deseo del hijo, y hasta poder hoy dormir con un ventilador, a ellos gracias infinitas.

El domingo en la tarde comenzaron las escaramuzas en el pueblo. Y se fue extendiendo hasta casi la medianoche con saldo de dos personas muertas y un herido y varios comercios saqueados.

Lunes y martes, las comunicaciones prácticamente murieron en la zona. El desespero por saber que ocurre en el país, qué le voy a decir a mis hermanos cuando lleguen sus mensajes. "Vente al puente La Maroma, allá hay señal porque están la torres de Movistar", me dijo una vecina. Así lo hice y casi medio pueblo estaba en el lugar, era la única forma de poder comunicarse. Nuevamente los mensajes repetitivos de mis hermanos y nuevamente las mismas respuestas: "estamos bien, aún sin luz, no se preocupen", mientras por mi cara rodaban las lágrimas a mares como en estos momentos mientras escribo.

Hoy miércoles es mi cumpleaños y aunque no será en las mejores condiciones para celebrarlo, no me importa, estoy dispuesta a seguir resistiendo de ser necesario, por la libertad de mi país. Habrá tiempo para celebrar en grande y para eso falta poco mi Venezuela. No nos rendimos. Seguimos.