Apagón en Venezuela: Mérida en la penumbra luego de 48 horas sin luz

Occidente y Oriente siguen sin electricidad. Un apagón ha afectado este jueves a la capital de Venezuela, Caracas, son más de 48 horas en la ciudad de Mérida, las que forman parte del apagón más largo de la reciente historia venezolana.

Jueves 7 de marzo

Las comunicaciones en la ciudad no existen desde el pasado jueves, las personas han cerrado sus puertas a la espera de la luz al no poder comunicarse con sus familiares vía telefónica. El periodista Leonardo León informó que los hospitales han colapsados y los niños no han podido asistir a las escuelas ante la ausencia del sumnistro.

"Los comercios se mantienen totalmente cerrados, no hay transporte público. Las únicas farmacias que están abiertas funcionan con planta, pero no pueden cobrar mediante el punto de venta", explicó León.

Viernes 8 de marzo

El periodista afirmó que el pasado viernes se registraron disturbios en varios sectores de la ciudad como el sector Humbolt, avenida Los Próceres, Las Américas, 16 de septiembre, La Milagrosa donde se registraron protestas de calle con quemas de basura que fueron utilizadas como barricadas hasta horas de la madrugada.

León indicó que las únicas emisoras que se mantienen al aire son las que poseen tendencia oficialista. "Las demás emisoras no han podido transmitir desde el apagón del jueves", alegó el periodista.

De acuerdo con la versión de los funcionarios de Nicolás Maduro, Luis Motta Domínguez, Jorge Rodríguez y Delcy Rodríguez, el pasado jueves 7 de marzo ocurrió un “acto de sabotaje eléctrico” en El Guri, el cual que surte 70% de electricidad de Venezuela.

23 de 24 estados continúan en la penumbra. La tarde de este sábado se registró un nuevo apagón en todo el territorio nacional a pesar que el suministro se había restituidos en pocas localidades de Caracas.