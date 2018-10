Apagón afectó los puntos de venta de Maracaibo

Después del apagón de este lunes el servicio eléctrico en Maracaibo, Zulia, comenzó a restituirse a las 5:00 am de este martes; sin embargo, debido a la inestabilidad del servicio, los puntos de ventas se han visto comprometidos.

“Salí a almorzar y no pude porque no hay punto en ningún lugar. Me dijeron que aceptaban transferencias pero traté de ingresar a la página de mi banco y también estaba caída. Tuve que regresar al trabajo sin poder comer nada”, dijo Ángela Barrios, residente del sector Curva de Molina, reseñó Versión Final.

La señal telefónica de Movistar, Cantv y Digitel también se ha visto afectada desde la restitución del servicio.

Luis Motta Domínguez, ministro de Energía Eléctrica, informó que la falla eléctrica de este lunes fue producto de la explosión, y el posterior incendio, de la subestación eléctrica La Arenosa ubicada en el estado Carabobo.

Con información de Versión Final.