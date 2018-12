Anna Vaccarella anunció su salida de la radio

La periodista Anna Vacarella anunció su salida de Unión Radio con su programa En Sintonía transmitido a través del dial 90.3 FM de lunes a viernes de 11:00 am a 1:00 pm, por lo que indicó que solo es una decisión temporal.

"Nunca es fácil cerrar capítulos. Más aún cuando cuentan historias afortunadas de un oficio que amo y del mejor lugar para ejercerlo", escribió en su Instagram.

Aseguró que su decisión de abandonar la radio no tiene que ver con salir del país. “No me voy del país. Solo me voy tras mis sueños pagando un alto precio”.

Vacarella agradeció a Unión Radio y a todas las personas que trabajaron junto a ella desde hace cuatro años. "Unión Radio me acobijó, me amparó, me fortaleció en los momentos más duros de mi vida y esas lecciones de amor están tatuadas en mi corazón", enfatizó.

