Ángel Alvarado indicó que productos aumentaron 19% este lunes

Ángel Alvarado, diputado a la Asamblea Nacional (AN), escribió este lunes en Twitter que los precios de algunos alimentos de la canasta básica incrementaron este lunes 19%, según un sondeo que realizó en diversos comercios de Petare.

El parlamentario indicó que son necesarios 754 bolívares soberanos (BsF. 75.400.000) para realizar la compra de al menos ocho productos de la canasta básica en Venezuela.

“El problema de fondo es el socialismo, esa fatal arrogancia de querer dirigir la economía desde Miraflores, planificando todos los precios, y tratando a los hombres como si fuésemos mecanismos de relojería y no seres libres”, opinó el diputado este lunes en su cuenta Twitter.

Alvarado acotó que el cartón de huevos tiene un precio de 90 BsS (BsF 9.000.000), el kilogramo de queso blanco 100 BsS (BsF 10 millones), mientras el kilo de café lo ubica en 240 BsS (BsF 24.000.000).

