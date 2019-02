Andrés Velásquez, dirigente de La Causa R, informó este sábado por la noche, extraoficialmente, que fallecieron 14 ciudadanos durante las protestas en Santa Elena de Uairen, Bolívar.

“Extraoficialmente me informan desde hospital de Santa Elena de Uairen, que van 14 fallecidos y más de 100 heridos por armas de fuego”, dijo Velásquez en Twitter.

Detalló que en el centro de salud donde fueron atendidos no había el equipamiento necesario para atenderlos.

“En el hospital no hay solución, no hay sangre, no hay oxigeno, no hay reactivos. Heridos se desangraron sin ser intervenidos”.