Américo De Grazia: Maduro le pagó a los sidoristas con huevo

Américo De Grazia, diputado a la Asamblea Nacional, denunció este jueves que el gobierno pagó a los empleados de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) con huevos.

“¿Creímos haberlo visto todo? A los sidoristas, Maduro y su narco dictadura les paga con huevos”, escribió De Grazia en Twitter.

El diputado publicó un video en el cual se puede apreciar a un trabajador lanzando huevos al piso mientras aseguraba que Nicolás Maduro, quiere quitarles las prestaciones, utilidades y los contratos colectivos.

“Ante todo le pido perdón a Dios, pero esto no me lo he ganado yo, esto es producto de un fraude”, afirma el trabajador.