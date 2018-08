En Amazonas hay más de 60.000 damnificados por las inundaciones

La cota del río Orinoco en Bolívar perdió 2 centímetros con respecto al día miércoles que alcanzó su nivel máximo histórico, y se mantuvo en 18,04 metros sobre el nivel del mar, informó Roniel Farías, concejal del municipio Heres, aunque extraoficialmente se conoció que llegó a 18,10 msnm.

La situación se encuentra crítica en Bolívar, donde se contabilizan aproximadamente 12.000 afectados, entre los cuales 4.000 son niños que necesitan asistencia médica. Sectores como La Toma de Heres permanecen inundados y el municipio Chein está 90% bajo el agua.

“Debe activarse de manera inmediata el alerta roja en todo el estado Bolívar, y el gobierno regional y el municipal deben atender a las familias damnificadas”, indicó Farías.

Aseguró que muchos de los habitantes se encuentran incomunicados y temen abandonar sus casas debido a que están expuestos a robos.

Farías expresó que no se han ejecutado las medidas necesarias por parte de la gobernación y que no se han habilitado los respectivos centros para los damnificados: “El llamado es para que el gobierno reaccione y tome las acciones correspondientes, ya que no es un momento político”.

Francisco Sucre, diputado de la Asamblea Nacional por Bolívar, informó que el hospital pediátrico de Guayana tiene cuatro meses cerrado y señaló que la emergencia es culpa de la corrupción y la falta de planificación, porque no existe en el país una oficina nacional de cambio climático que se encargue de crear planes para estas emergencias.

El parlamentario por los pueblos indígenas, Romel Guzamana, informó que en el estado Amazonas hay más de 60.000 damnificados por las recientes inundaciones y se registran hasta la fecha un mes y 12 días consecutivos de lluvia: “Seguimos alzando la voz porque todavía no se han tomado las medidas necesarias en el caso, estas no son vaguadas, son chaparrones de agua diarios que causan estragos en la población. Es lamentable que todavía no se haya decretado el estado de emergencia”.

Añadió que los municipios más afectados en el estado Amazonas son Atabapo, Autana, Puerto Ayacucho, Puerto Páez y Puerto Carreño.

Informó que se necesitan médicos capacitados en los municipios para atender las enfermedades causadas por las lluvias: la malaria, el dengue y fiebres, entre otras afecciones.

Guzamana recordó que desastres similares ocurrieron en los años 1953, 1962 y 1966. Indicó que si no toman medidas urgentes la tragedia puede ser mayor, porque la crecida de los ríos ya alcanza niveles históricos.

Delta Amacuro en peligro. Los municipios Tucupita, Casacoima, Pedernales y Antonio Díaz, en el estado Delta Amacuro, son los más vulnerables en esta temporada de lluvias debido a su ubicación geográfica, expuso la diputada a la Asamblea Nacionalpor la entidad, Larissa González.

“El gobierno regional sabe que cada año las lluvias causan estragos en estas zonas y es verdaderamente lamentable que hasta ahora no tenga un plan de emergencia serio para evitar que tantas personas padezcan por lo mismo año a año”, destacó.

"Hay muchos niños deshidratados a causa de los vómitos y la fiebre; lesiones por hongos en la piel y diarrea son algunos de los males con los que estos deltanos están obligados a lidiar por la desidia del gobierno”, indicó.

Asimismo la diputada añadió la falta de mantenimiento y las malas condiciones en la que está actualmente el Sistema de Control de Inundaciones del Delta del Orinoco, la infraestructura que mantiene el caudal del Orinoco al margen y evita que toda la ciudad se inunde.