Los familiares de Luis Hernando Lugo Calderón, primer teniente de la fuerza área venezolana, temen por la integridad física de Calderón después de que lo volvieran a detener el 14 de octubre.

“Antes de que lo apresaran él decía: Tía si me agarran me van a quebrar, me van a desaparecer. El temor es por el por su salud física”, dijo Leina Calderón para la Voz de América.

Calderón resaltó que les habían otorgado libertad plena a los implicados en el “golpe azul”, y a pesar de esto, comisiones de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) fueron a la casa de su mama buscando al teniente.

Otro de los familiares preocupados por Lugo es su hermano, que teme que le pongan más cargos ficticios.

“Otro miedo que yo tengo es que le imputen otro delito que no existe, y teniendo libertad plena no se que van a hacer ellos”, comentó.

Con información de Voz de América.