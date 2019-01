“Alixon Pizani era un niño trabajador y extrovertido”

Vecinos de Catia, en la parroquia Sucre del municipio Libertador, pintaron en la entrada de Ruperto Lugo un mural en honor a Alixon Pizani, joven de 19 años de edad que fue asesinado durante una protesta el 22 de enero en la avenida Sucre de Catia.

Al acto asistió Nivea Troroló Pizani, tía de Alixon. Señaló que su sobrino, que laboraba en una panadería, era un joven extrovertido, inquieto y trabajador.

“Lo gustaba jugar baloncesto. No podría decir que fuera una persona que andaba en cosas malas o en la delincuencia. De hecho, ni siquiera tenía antecedentes de ningún un tipo. La comunidad lo quería demasiado porque era colaborador”, afirmó en declaraciones a El Nacional.

Troroló reiteró que el joven, de acuerdo con el informe médico, murió por un disparo de arma de fuego que entró por el brazo y le llegó al tórax.

“Ese día yo salí temprano. Llegué como a las 3:00 pm a la casa y no tenía cómo localizarlo porque no tenía teléfono. Me metí en el Facebook y no aparecía conectado. Después vinieron sus amigos para decirme que lo habían matado y que estaba en el Hospital Periférico de Catia, adonde me acompañaron para reconocer el cadáver”, relató.

La tía de Pizani, quien denunció que fue complicado sacar el cuerpo del centro de salud, dijo que ya notificó el caso ante el Cicpc, pero hasta el momento no ha sido aclarado.

Es la primera vez en 20 años que vecinos de varios sectores populares protestan para denunciar las carencias en servicios públicos, alimentos y seguridad. Aquel 22 de enero hubo manifestaciones en zonas como El Amparo, El Junquito, Los Magallanes de Catia y Casalta. “La situación es inaguantable. Si antes la gente apoyaba a Maduro, ahora están en contra”, aseguró Franklin Piccola, dirigente social de Catia.

“Estos jóvenes salieron el 22, previo a la concentración del 23 de enero. Primero estaban en Cutira y luego empezaron a protestar en la avenida Sucre. A una cuadra estaba el FAES. A medida que avanzaba la noche, el FAES se acercaba. Y así comenzó el tiroteo, hasta que mataron a Alixon”, narró.

Indicó que la gente de la zonas populares sale a la calle no solo para denunciar la crisis, sino también para que el país retome la democracia. “Los sectores populares, hay que decirlo, están a la vanguardia de las protestas”.