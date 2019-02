Alianza del Lápiz: Perseguir a los maestros es un acto ruin y cobarde

El secretario general de la Alianza del Lápiz, Eric Daniel Ondarroa, denunció este jueves que los docentes que exigen reivindicaciones salariales son acosados por funcionarios del Ministerio de Educación, presidido por Aristóbulo Isturiz.

"Con muchísima responsabilidad le queremos enviar un mensaje a Aristóbulo Istúriz: amedrentar, perseguir a los maestros venezolanos que hoy libran una lucha justa por reivindicaciones salariales, por mejores condiciones salariales, por mejor educación para nuestros hijos; es un acto ruin y cobarde", sentenció Ondarroa en una entrevista ofrecida a Globovisión.

El dirigente político advirtió que, en los puestos de trabajo de los maestros, asignan a militantes de Somos Venezuela o del plan oficial Chamba Juvenil para hostigarlos, y reconoció la labor del magisterio que trabaja con salarios, a su juicio, insuficientes.

"Hay que reconocer el esfuerzo de maestros que no tienen seguridad social, testimonios sobran de docentes en el interior que no tienen como atender una emergencia médica o, peor aún, no tienen para enterrar a sus familiares fallecidos", aseveró.

Con información de nota de prensa