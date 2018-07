Alertan casos de hepatitis A en la frontera por falta de agua potable

El concejal por San Antonio del Táchira, Carlos Chacón, indicó que más de 50 personas que habitan los sectores Libertadores de América y Los Próceres, zona sur del municipio Bolívar del estado Táchira, en la frontera con Colombia, padecen hepatitis A, enfermedad que habrían adquirido producto de la falta de agua potable que durante meses viene afectando estas zonas.

Chacón indicó que en lo que va de año estas poblaciones solo han recibido agua a través de las tuberías durante tres días seguidos hace un par de meses, luego que la comunidad decidiera salir a protestar, pues la última vez que obtuvieron el servicio con normalidad fue el 22 de diciembre de 2017.

“Al no existir agua potable es fácil para cualquier virus expandirse, esa cifra de 50 personas puede hasta duplicarse. No tenemos una cifra exacta ya que no existe ni información oficial y varias de estas personas han sido atendidas en centros de salud privados. En la visita realizada pude constatar que solo en una cuadra había siete personas con la enfermedad ya confirmada”, explicó Chacón.

La comunidad se ha visto en la obligación de utilizar los llamados cisternas privadas que obtienen el agua de diferentes pozos y hasta el momento, se desconoce si es apta para el consumo humano. El costo del transporte es costoso.

“He recibido denuncias de algunos habitantes, que piden protección de su identidad para evitar represalias y quienes alegan que los vehículos oficiales que presta Hidrosuroeste también cobran, hasta en pesos lo hacen, esto para asegurar la distribución del agua. Ese año, ya han sido varias las protestas que se han efectuado frente al organismo, para disminuir los ánimos les envían carro tanques privados que son costeados por el ente, surten en promedio 400 litros de agua por casa, pero esa cantidad es poca para cubrir las necesidades básicas de un hogar durante tanto tiempo”, dijo el concejal.