Alejandro Terenzani: “La imagen del régimen se lava destiñéndola”

—¿Es la UCV una Venezuela en miniatura?

—No, esa es una afirmación estereotipada.

—¿La sombra por vencer?

—La ignorancia.

—Y la repartición de los cupos, ¿es como la de los “penes”?

—Nada que repartir.

—¿Y la de los “panes” del comedor universitario?

—Tampoco hay para repartir.

—¿La sombra casera?

—La que de afuera entra a la casa y se roba todo.

—¿A quién del gobierno incluiría en sus cursos de locución?

—A un montón; secciones enteras de alumnos.

—¿Y de la oposición?

—A otro montón.

—¿La comunicación del diálogo?

—La del peor sordo: la del que no quiere escuchar.

—¿La incomunicación de la comunicación?

—No saber comunicarnos.

—¿Fueron convincentes Rodríguez Zapatero y Samper como interlocutores?

—Parece que no.

—¿Cómo responder al lenguaje de las armas?

—Con el verbo de la razón.

—¿La semiótica del régimen?

—Solo simbólica.

—¿De la MUD y/o el Frente Amplio?

—Sin símbolos. Peor aún.

—¿Del 20-M?

—Semiótica de lo incomprensible.

—¿Qué une a ucevistas y a ucabistas?

—La pasión por hacer las cosas bien.

—¿Qué los separa?

—Ciertas ideologías.

—¿Es proporcional la hegemonía mediática oficialista con su nivel de audiencia?

—No. La audiencia sabe lo que quiere.

—¿Cómo debe actuar lo que queda de medios independientes?

—Con mucha cautela.

—¿La incidencia de las redes en la dinámica periodística?

—Múltiple. Hay que entender los cambios. Ahora el periodismo es otro.

—¿El fenómeno comunicacional del socialismo del siglo XXI?

—Tratar de hacer creer que existe un socialismo del siglo XXI.

—¿Cuánto dice Maduro en dos horas de cadena?

—No sé si sería mejor que no dijera nada.

—¿El feedback ideal ante las pretensiones de Cabello contra El Nacional?

—¿Qué feedback puede haber ante eso?

—¿Imagina a los medios bajo el yugo de una bota?

—No es muy difícil; sería casi lo mismo que hoy.

—¿Se aleja el país de la aldea global de McLuhan?

—No creo. Es casi imposible en la dinámica del mundo actual.

—¿Defiende el lector a sus medios?

—Hoy cada vez menos. La desilusión campea.

—¿Se autocensura?

—Sí, ¿qué tiene? Uno es dueño de la palabra no dicha.

—¿Un consejo a la rectora de la UCV?

—No soy consejero.

—¿Al de la UCAB?

—¡Menos!

—¿El temor mediático del oficialismo?

—Al pensamiento divergente.

—¿De la oposición?

—A no ser escuchada.

—¿Se puede lavar la imagen del régimen?

—Destiñéndola.

—¿Y de la dirigencia opositora?

—Tiñéndola.

—¿Habla más que mil palabras la imagen de la emigración?

—Sí, la imagen sigue diciendo más.

—¿Una sombra mayor que la diáspora del profesorado?

—La diáspora del estudiantado.

—¿Qué dice más del régimen, el carnet de la patria o las bolsas CLAP?

—En ambos casos no dice, desdice.

—¿Revolucionario?

—¿Yo? Mejor evolución que revolución o devolución.

—¿Hay que revolucionar la educación?

—Hay que adaptarla, pero a la vez hacerla crítica y amplia. Revolución con destrucción de la educación no sirve.

—¿Qué queda de chavismo en el alma mater?

—Eso sí está difícil de responder. Hoy el chavismo es tan variopinto como la oposición, no se sabe qué queda de cada color.

—¿Una nostalgia ucevista?

—Caminar sin miedo por el campus a cualquier hora.

—¿La sombra solapada?

—La de la intervención.

—¿La lección no aprendida?

—A no repetir los errores.

—El gobierno difunde que triplicó la matrícula universitaria...

—a) ¿La triplicó realmente?

b) ¿Para qué?

c) ¿Logró algo diferente?

—¿Daría clases en la UBV?

—Tal vez sí, ¿por qué no? Claro, no sé si allí me aceptarían.

—¿Cercenan las escuelas de comunicación el talento natural del alumno?

—No. No es la academia la que cercena; puede que sean otros factores los culpables, si eso ocurre, que es las menos de las veces.

—¿La educación con seis años más de revolución?

—Siempre se puede estar peor.

—De seguir así, ¿barrerán los médicos las calles?

—No: nuestros médicos atenderán pacientes en el resto del mundo.

—¿La próxima sombra?

—Venezuela es un país que poco a poco se apaga.

—¿Quién vencerá?

—Quien no muera de asfixia.

—¿Qué pasaría en Venezuela si no existiese la UCV?

—La Universidad Central de Venezuela es una institución más antigua que la misma república (fundada en 1721, va a cumplir 300 años). Imposible pensar en Venezuela sin la UCV.