Alcalde de Maracaibo cerrará cuatro centros comerciales en la ciudad

Willy Casanova, alcalde de Maracaibo en el estado Zulia, anunció este viernes el cierre de varios centros comerciales en la capital de la entidad, debido a que sus propietarios y juntas administrativas no se han presentado ante los tribunales correspondientes tras la intervención integral del casco central de la ciudad.

El alcalde informó que los centros comerciales Cima, San Felipe, Único y Puente Cristal cerrarán de forma inmediata.

“Son cuatro los centros comerciales que no han querido acatar las órdenes que yo como alcalde he dado para que se pongan al día. Aquí hay una intervención que yo he declarado, por lo que he convocado a reuniones al condominio de los centros comerciales para que vengan a trabajar y a rendir cuentas de lo que ocurre”, dijo Casanova.

El alcalde de Maracaibo indicó que estos centros comerciales desafiaron su autoridad al no “acatar las órdenes e instrucciones dadas”.