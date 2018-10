Alberto Barradas: Hago responsable al régimen de Maduro de lo me pase

Alberto Barradas, psicólogo venezolano, responsabilizó este lunes al gobierno de Nicolás Maduro de lo que pueda pasarle.

Mediante Instagram, Barradas denunció que forma parte de los exiliados del país por motivos políticos. Aseguró que seguirá ejerciendo su profesión aún sí el gobierno le quite la licencia para ejercer.

“Sé que ya no puedo entrar a Venezuela debido a que tengo información de que me quieren apresar. En cuanto a mi ejercicio profesional, poco importa que me quiten la capacidad legal de ejercer o revoquen mi título. Gracias a mi trabajo y a mi exposición pública durante años ya cientos de miles me conocen y saben de mi trabajo a nivel mundial”, escribió en la red social.

El psicólogo realizó una publicación este domingo en la que explicó por qué los seguidores del fallecido presidente Hugo Chávez deben sentir miedo. En consecuencia, la ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, sugirió la inhabilitación profesional de Barradas.