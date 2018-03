Advierten que plan de fumigación no garantiza control de la malaria

Expertos advirtieron que el plan de fumigación aérea desplegado en el estado Bolívar para eliminar al mosquito Anopheles, principal transmisor del paludismo, es insuficiente para erradicar el brote de la epidemia. Además, esta entidad, que según cifras no oficiales concentró 81% de los casos durante 2017 con 244.354 personas diagnosticadas y 239 fallecidos, permanece vulnerable debido a las dificultades para el acceso de los antimaláricos

El 13 de enero Justo Noguera Pietri, gobernador de Bolívar, anunció la ejecución del plan para erradicar la malaria en 11 sectores del municipio Heres. La actividad, que se prolongó desde el 20 en la mañana hasta el 23 de marzo en la tarde, sin el reconocimiento del Ministerio de Salud, fue iniciativa de la gobernación que, según un comunicado de la Alianza Venezolana para la Salud, “sustituye las estrategias centrales y más eficaces para el control del vector de la malaria, universalmente reconocidas”.

José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad y miembro de la Red Defendamos la Epidemiología, explicó que el procedimiento dispersa las acciones de prevención científicamente avaladas y no garantiza el control total de la enfermedad, que se expandió por los estados Sucre, Delta Amacuro, Anzoátegui y Monagas. Agregó que el plan de fumigación no responde a las normativas de seguridad establecidas por el organismo de salud, que enfatiza que dichos mecanismos deben aplicarse a través de rociamientos intradomiciliarios con equipos livianos y terrestres.

Señaló que para la aplicación de este tipo de procedimientos es necesario estudiar el comportamiento de los vectores, con el fin de determinar las zonas de propagación del insecto. “Los mosquitos que están dentro de las casas no estarán expuestos al insecticida por lo que a los pocos días volverán a circular los transmisores de la enfermedad. Es un plan que luce improvisado y el ministerio debe rectificar”, dijo.

Agregó que la acción de la deltometrina, un insecticida sintético de amplio espectro, podría tener efectos adversos sobre la ecología del territorio caracterizado por su vasta biodiversidad. “La sustancia utilizada es tóxica para peces y anfibios, y el impacto ecológico podría ser gigantesco de acuerdo con las concentraciones que se utilicen”, advirtió.

Desde mediados del año 2017 se desconocen las cifras de detección de nuevos casos en el estado Bolívar. Oletta denunció que los equipos de investigación encargados de contabilizar los registros en la entidad fueron desplazados por personas “poco capacitadas”. Enfatizó que la angustia en quienes necesitan los medicamentos antimaláricos aumentó desde que fue designada Moira Tovar como viceministra de la salud. “La gente debe trasladarse para recibir su autorización y obtener el tratamiento incompleto. Es inhumano”.

Eldato

El estado Bolívar acumula desde el año 2016 el más alto porcentaje de resistencia a los medicamentos, debido a la interrupción en la administración del tratamiento antipalúdico. José Félix Oletta, ex ministro de Sanidad, explicó que 100.000 pacientes detectados durante ese año como portadores de plasmodium vivax,uno de los parásitos que causa la infección de la malaria, sufrieron recaídas. “Eso representa 75% del total de casos reportados”, afirmó.