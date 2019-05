Advierten que 28 niños del J. M. de los Ríos esperan por trasplante medular

El doctor Huniades Urbina Medina, ex director del Hospital J. M. de los Ríos y presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, aseguró este lunes que al menos 28 niños recluidos en el hospital están a la espera de un trasplante de médula ósea en entrevista radial con el periodista Román Lozinski.

Urbina Medina indicó que el trasplante de médula ósea en Venezuela depende de una deuda de 9 millones de euros que tiene el Estado con el gobierno de Italia.

“El gobierno nacional tiene una deuda de 9 millones de euros para que se reanuden los trasplantes en Italia, porque aquí no se realizan esos trasplantes. Antes se hacían en Valencia y en Caracas trasplantes de médula ósea de donantes compatibles. Pero desde hace 3 años se suspendió todo programa de trasplantes y procura de órganos. Aquí no se trasplanta nada y hay que hacerlo en Italia porque ellos tienen convenios con Venezuela. Es allá donde se pueden hacer trasplantes de personas no compatibles con el receptor de la donancion”, señaló el pediatra intensivista durante una entrevista en Circuitos Éxitos.

Urbina Medina rechazó que las autoridades de varios hospitales del país prohíban a las madres de los pacientes dar declaraciones a la prensa.

“La muerte de los cuatro niños se supo porque las madres se atrevieron a hablar. En el Hospital J. M. de Los Ríos, como en otros hospitales, las tienen amenazadas para que no hablen con la prensa”, agregó.