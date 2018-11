Adulta mayor: Mi hija se ha tenido que prostituir para mantener a sus hijos

El poder adquisitivo de los venezolanos parece reducirse con cada día que pasa, situación que ha provocado que muchos de los ciudadanos tomen medidas extremas para poder obtener un poco más de dinero.

Una mujer aseguró que su hija ha tenido que prostituirse para poder mantener a sus nietos, quienes están descalzos por la falta de recursos económicos.

“Están descalzos, les hace falta de todo. Soy su abuela, la mamá no tiene cómo mantenerlos por más que trabaje. Ella trabaja por ahí haciendo cosas que no debe hacer, hasta se ha tenido que prostituir para mantener a sus hijos y todo eso me afecta. Es fuerte”, comentó durante una entrevista para NTN24.

Además, señaló que los menores de edad tampoco pueden ir a la escuela. “No puede ni mandarlos a la escuela porque no tiene cómo comprarles los libros. Si compra un arroz, no puede comprar el pollo, la ensalada. No puede hacer nada”, lamentó.