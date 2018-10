El adolescente que retrata la crisis de Venezuela en sus caricaturas

La crisis que atraviesa Venezuela es percibida tanto por los adultos como por los niños. Gabriel Moncada, un joven de 13 años de edad, retrata la realidad del país desde hace dos años por medio de sus caricaturas.

Los dibujos muestran la desesperación de los venezolanos por la inflación, la emigración y la escasez de medicamentos y alimentos. Sus trabajos son publicados en el portal de Noticias Te Lo Cuento News, reseñó Reuters.

“Los niños se empiezan a dar cuenta porque no van al cine con mucha frecuencia, se dan cuenta que no se pueden quedar en la calle hasta tarde, en la casa no se come tanto, ni lo mismo de antes”, comentó Moncada.

Asegura que las caricaturas le permiten expresarse y retratar los problemas de los venezolanos de una forma creativa y divertida.

