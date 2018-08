Activarán el canal de contraflujo en la autopista Prados del Este

El servicio del canal en contraflujo para Vehículos de Alta Ocupación (VAO) en la autopista Prados del Este será activado a partir del 13 de agosto desde las 6:30 am has las 8:30 am.

El canal de contraflujo iniciará desde el túnel La Trinidad hasta el Distribuidor Ciempiés.

Enrique Quintana, presidente del Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT), aseguró que el canal permitirá a los ciudadanos disminuir el tiempo de recorrido para llegar a sus destinos. El recorrido será de 5.2 kilómetros de distancia.

Con información de nota de prensa.