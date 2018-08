Abuso sexual infantil: una cicatriz difícil de borrar

“No le cuentes a tu mamá lo que hicimos”, una frase que cientos de niños han escuchado y cuyas implicaciones desconocen en gran parte de los casos. En el salón de clases, las inmediaciones de un parque, las áreas comunes de un edificio o el propio hogar; un momento a solas es suficiente para que una simple caricia en el cabello se convierta en algo más.

El abuso sexual infantil (ASI) ha pasado a ser uno de los delitos más comunes hacia los menores de edad. En los países con crisis económicas o condiciones sociales deficientes el crimen se hace más recurrente, Venezuela no es la excepción.

“En nuestra sociedad se ve mucho el piropo. Vemos a muchos adultos diciéndoles cualquier cantidad de piropos a jóvenes de bachillerato, eso es un tipo de abuso. Hay que concientizar a la sociedad sobre hasta dónde llegan los límites, porque nos estamos volviendo una sociedad cómplice ante el abuso”, señaló la abogada Sofía Martínez-Campos durante una entrevista para El Nacional Web.

La situación de los más pequeños es aún más compleja por la desconfianza que tienen algunos adultos ante la revelación de que un niño fue víctima de ASI.

“Un niño no tiene la capacidad para inventarse una historia con connotaciones sexuales, porque su desarrollo psicológico no le da la capacidad para poder relatar una historia que no haya vivido”, explicó Martínez-Campos.

La abogada detalló que 89% de los casos de ASI son cometidos por un familiar de la víctima, lo que contribuye a que muchas veces no sean denunciados. Evitar que el niño pase por un proceso de revictimización durante un proceso legal también impide que la denuncia se efectúe.

Resalta la importancia de desmentir que todos los que comenten el abuso padecen una enfermedad mental.

“Son personas que están totalmente conscientes porque saben lo que hacen y el daño que ocasionan. Hacen una premeditación de sus actos y una persona que padece una patología muy difícilmente pueden hacer eso. Aquí se desmonta esa condición que le da la sociedad de ser personas con una enfermedad mental. Lo que hay es un criminal que comete un delito y que debe ser sancionado con todo el peso de la ley”, aseguró Martínez-Campos.

Una mano amiga

Sofía Martínez-Campos señala que cifras de la Unicef indican que más de 240 millones de niños en el mundo sufren ASI cada año. Este delito se ha convertido en un secreto a voces, en una realidad que avergüenza a la sociedad. La falta de información contribuye a que el crimen se acentúe.

Ante esta situación nació en noviembre de 2016 la Fundación Habla, una organización sin fines de lucro encargada de prevenir el abuso sexual infantil y adolescente. Iniciar las actividades en esa fecha no fue casualidad, debido a que es el mes de la prevención del ASI y de la lucha contra la violencia hacia la mujer.

La fundación maneja tres líneas de acción:

La comunicación: encargada de desarrollar campañas para visibilizar el crimen en la sociedad.

La investigación: responsable de la planificación y desarrollo de proyectos de investigación cualitativa y cuantitativa con la ayuda de profesionales que permita obtener datos reales sobre el delito.

La formación: destinada a impartir talleres gratuitos en instituciones educativas, comunidades, organizaciones sociales y empresas de cualquier parte del territorio nacional, para formar a los padres y representantes sobre el tema.

“Tenemos cuatro tipos de talleres: el inicial, para todas las personas involucradas con la infancia y adolescencia; luego tenemos dos talleres para personal docente o administrativo que hacen vida diaria con los niños y otros talleres para adolescentes y niños, que buscan darle herramientas de prevención”, explicó Sofía Martínez-Campos, quien también es miembro de la junta directiva de la fundación.

Señala que la receptividad al momento de impartir los talleres ha sido positiva.

“Cuando no conoces algo es como si no existiera para ti. A los padres se les abre un mundo de cosas nuevas que no entendían, que no conocían. Creemos que la prevención es la única solución del abuso. Si hay prevención e información será muy difícil que un depredador logre su cometido”, comenta.

La línea que separa una muestra de afecto verdadera de una con connotaciones sexuales es muy delgada, sobrepasarla podría provocar daños irreparables en el menor. Martínez-Campos explica que las consecuencias del abuso sexual infantil en la vida de una víctima son como una cicatriz: puede minimizarse con ayuda y tiempo, pero siempre estará presente. Promover la información entre los niños y representantes sobre el tema es fundamental para lograrlo.

Para conocer más sobre la fundación pueden visitar la página web https://www.hablafoundation.org/ o visitar sus redes sociales: @HablaFundacion (Instagram y Twitter)