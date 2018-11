100 pacientes crónicos han muerto por falta de medicamentos en Lara

Pacientes renales manifestaron este viernes frente a la Dirección Regional de Salud en el estado Lara por la paralización de tratamientos a causa de la escasez de medicinas.

Las personas denunciaron que en lo que va de años han fallecido al menos 100 pacientes crónicos en el centro médico debido a que no reciben los respectivos tratamientos médicos, informó La Prensa Lara.

La Asociación Civil Convite reveló en su lista mensual sobre pacientes con enfermedades crónicas que Barquisimeto es la ciudad con mayor escasez de fármacos en el país, situación que preocupa a las organizaciones sin fines de lucro que atienden a estos pacientes.

“Están falleciendo todos los pacientes. Cómo es posible que el gobierno no nos dé una respuesta de todos los tratamientos. Las unidades de diálisis reciben menos horas de diálisis, los pacientes se están descompensado y falleciendo. Los trasplantados no reciben su dosis completa, los oncológicos no tienen quimioterapia no tienen la radioterapia para salvarse", señaló una de las manifestantes.