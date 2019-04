Sobrino de Mike Pence expresó su deseo de viajar a las playas de Tucacas

John Pence, sobrino del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, expresó su deseo de viajar a Venezuela y visitar las playas de Tucacas, estado Falcón. La publicación se generó luego de que Juan Guaidó, presidente interino de la República, visitara ese estado.

"Quiero ir a Venezuela, a Tucacas. Quiero ir a la playa con mi esposa, lento, contento cara al viento", dijo en un video que publicó en su Twitter, en referencial a la canción "Calma", interpretada por Farruko y Pedro Capó.

El 15 de abril, Guaidó estuvo en un recorrido por Tucacas, donde fue recibido por los habitantes, quienes participaron en el acto que allí se realizó como muestra de su apoyo a la ruta trazada por el presidente encargado y la Asamblea Nacional.

Someday, we will visit the beaches of Tucacas, Venezuela — lento, contento, cara al viento — todo en calma. #VamosBien #VamosConTodo #EstamosUnidosVE

�������� pic.twitter.com/88xHlGyVgh