EE UU sigue en contacto con Maduro porque es sede de la ONU y la OEA

Las autoridades estadounidenses siguen en contacto con Nicolás Maduro, porque las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos tienen su sede en Nueva York y Washington, expresó a Efe el enviado especial de Estados Unidos en Venezuela, Elliott Abrams.

“Ha habido algo de contacto porque la ONU y la OEA están en Estados Unidos. De momento, al menos, el régimen de Maduro mantiene sus credenciales. Tenemos la obligación de permitir a sus diplomáticos estar aquí”, señaló.

Abrams aseguró que no se ha reunido con el oficialista Jorge Arreaza desde que, a mediados de este mes, Estados Unidos evacuó a todo su personal diplomático de Caracas, y confirmó haberse encontrado con él solo en dos ocasiones anteriormente.

“No he vuelto a verme con Arreaza y, por el momento, no veo ninguna razón por la que podría ser útil verme con él. Cuando nos encontramos fue bajo el entendimiento de que esas reuniones eran confidenciales, pero ellos ignoraron ese acuerdo y eso definitivamente no es aliciente para reunirnos con ellos”, indicó.

Abrams señaló que estaría dispuesto a verse con Maduro para debatir su salida del país, pero no para negociar, porque ha comprobado que solo usa las negociaciones para comprar tiempo y dividir a la oposición.

“La única negociación que sería útil tener con Maduro es la de su salida”, aseguró.