Zulianos rechazaron nuevo cronograma de cortes eléctricos

Este jueves comenzó en el estado Zulia la aplicación de un nuevo cronograma de cortes eléctricos en el que la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) estableció suspender el servicio por tres horas diarias en la entidad, incluyendo los sábados y domingos, reseñó Panorama.

Los horarios nocturnos, comprendidos entre las 9:00 pm a 12:00 am y de 12:00 am a 3:00 am, son los que han generado mayor rechazo en los ciudadanos, a quienes también les parece poco equitativa la distribución que hicieron por parroquias y sectores.

Los vecinos también aseguraron que este jueves la suspensión del servicio estuvo fuera del horario en muchos lugares.

“Ahora es que vienen a hacerlos oficiales porque desde hace rato hay entre tres y cuatro al día, ojalá que se apeguen al esquema”, dijo el comerciante Ulises Jiménez.

Por su parte, el gerente de División y Comercialización del Zulia, Santiago Arrieta, indicó que la meta con este nuevo cronograma es reducir 300 megavatios al día en la entidad.

Lea más en Panorama.