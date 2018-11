Zulianos deben recorrer hasta cinco kilómetros para buscar agua

Los habitantes de las comunidades de Sabaneta, La Pomona y Cañada Honda, ubicadas en el estado Zulia, deben recorrer hasta cinco kilómetros para poder abastecerse de agua.

“Desde la 5.00 am salgo de la casa para no encontrar la cola muy larga donde está el bote de agua, que nos está salvando la vida. Tan rica que es Venezuela y nos ponen a mendigar el agua, no es justo”, dijo Pedro Valecillos a La Verdad de Zulia.

Los vecinos informaron que desde hace más de un mes no reciben el servicio de agua directamente en sus viviendas.

Otro habitante de las zonas afectadas indicó que debe carretear los botellones de agua desde los puntos donde los llenan o comprarlos a 70 bolívares.

Con información de La Verdad