En Zulia pagan hasta un sueldo mínimo por recargar una bombona de gas

Ciudadanos del estado Zulia denunciaron que para poder recargar las bombonas de gas deben recorrer gran parte de las zonas en las que habitan para encontrar un lugar en el que se realice la recarga.

Los habitantes señalaron que han tenido que pagar más del sueldo mínimo (1.800 bolívares) para poder recargar una bombona, reseñó La Verdad de Zulia.

“Recorrí tres compañías y en una me dijeron que no había gas, en otra que tenía que amanecer, y en la última que fue en la sede de Pdvsa, me informaron que tenía que sacar un código para que me pudiesen vender. A mí no me quisieron vender, pero a los camiones sí. Es injusto”, dijo una ama de casa.

Asimismo, vecinos del sector San José indicaron que una bombona de gas de 43 kilos puede costar hasta 2.500 bolívares.

Con información de La Verdad