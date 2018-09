Venta de gasolina con carnet de la patria empezó con fallas en Táchira

A lo largo del día de ayer, cuando se intentó poner en marcha el plan piloto de lo que será la venta de gasolina a precios internacionales, se reportaron fallas con el uso del sistema biométrico y del carnet de la patria al momento de pagar el combustible en las estaciones de servicio en el estado Táchira. No todos los puntos de pago que fueron distribuidos, el lunes en la noche, en seis de los siete municipios fronterizos de esa entidad funcionaron.

En los municipios Pedro María Ureña, Bolívar y Ayacucho no fueron activados los dispositivos y los conductores pagaron el combustible como siempre lo han hecho, en efectivo, y a los precios vigentes: BsS 0,00001 el de 91 octanos y BsS 0,00006 el de 95 octanos. Sin embargo, como no hay monedas del nuevo cono con ese monto, los choferes cancelaron con billetes de 1.000 bolívares del cono anterior.

En García de Hevia, La Fría, las máquinas fueron puestas en funcionamiento y no hubo inconvenientes, mientras que en Capacho la prueba la hicieron dentro de una oficina.

Franklin Duarte, diputado a la Asamblea Nacional por el circuito de frontera, declaró que en el municipio Junín los clientes debían solicitar en el Batallón Ricaurte la autorización para comprar combustible antes de dirigirse a la bomba. “El comandante da un papel firmado y sellado, y decide quién echa gasolina”, dijo el diputado quien también indicó que en esa zona tampoco activaron los terminales de pago.

“El sistema no se instaló. Los equipos permanecen en las cajas. No se ha hecho ninguna de las pruebas que anunció Maduro”, añadió el parlamentario. Advirtió que el desconocimiento del gobierno es tal que incluyó en el plan piloto al municipio Rafael Urdaneta, donde no hay estaciones de servicio.

Afirmó que tampoco estuvieron los integrantes del Plan Chamba Juvenil que, de acuerdo con el gobierno, fiscalizarían las pruebas y manejarían los terminales electrónicos.

Sin embargo, el enlace político del gobierno para el Táchira, Freddy Bernal, aseguró que 70% de las estaciones de servicio de la entidad están preparadas para iniciar el cobro de las nuevas tarifas de la gasolina.

Aunque no ofreció más detalles, alegando que la información será suministrada desde el nivel central, Bernal mencionó que en un principio la medida fue adoptada en 25 gasolineras en los municipios Bolívar, Pedro María Ureña y García de Hevia.

En San Cristóbal una gran cantidad de personas que estaban en las estaciones de servicio dijeron que venían de los municipios, donde comenzaría el plan piloto, por temor a tener que pagar la gasolina a precio internacional.

El lunes, el presidente Nicolás Maduro informó que el nuevo sistema de cobro de la gasolina y combustibles internos comenzaría hoy, en fase de prueba por 15 días, en 85 municipios fronterizos (la semana pasada había dicho que serían 41 municipios), “para garantizar el subsidio directo a la familia venezolana y acabar con el contrabando”.

El mandatario añadió que el plan piloto abarcaría 315 bombas ubicadas en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Delta Amacuro, Falcón, Táchira, Sucre y Zulia. Aseguró que anunciará el nuevo precio de la gasolina cuando se conozcan los resultados del período de prueba, aproximadamente en el mes de octubre.

El ministro de Petróleo, Manuel Quevedo, explicó ese día que cada estación de servicio tendrá un dispositivo electrónico, que incluye un lector dactilar y un escáner de QR para el uso del carnet de la patria, que permitirá aplicar el subsidio a la compra de la gasolina, así como un método de pago por tarjeta de débito o crédito a quienes no tengan la tarjeta gubernamental.