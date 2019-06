En Venezuela, ¿por qué sube el precio de la vivienda tras caída histórica?

Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela el 23 de enero del 2019, y despertó así la esperanza de un sector del pueblo y de inversionistas que sueñan con el fin de la crisis económica, política, humanitaria y social por la que atraviesa el país.

Este optimismo no fue ajeno al sector inmobiliario, el cual registró en Caracas un incremento en los precios de los inmuebles de 5,2% en el primer trimestre de 2019, y generó un interés tanto de inversionistas venezolanos como de extranjeros.

En enero, el metro cuadrado costaba alrededor de 1.004 dólares en la capital venezolana, mientras que en marzo llegó a 1.057 dólares, de acuerdo con las cifras de la Cámara Inmobiliaria Metropolitana de Venezuela. De tal manera, que un apartamento de 300 metros cuadrados podía llegar a costar en promedio 317.000 dólares.

Si se compara el precio promedio de los apartamentos en Caracas con el de Lima Metropolitana (Perú), se hallaría que los caraqueños cuestan aproximadamente 180.000 dólares menos que los de Lima.

De acuerdo con cifras del portal Urbania, un apartamento de 300 metros cuadrados cuesta en Lima alrededor de 494.700 dólares.

“En los últimos tres años, los precios venían cayendo de manera sostenida. A finales del 2018, paró el fenómeno, y en enero del 2019, empezaron a subir lentamente. Es decir, la expectativa del cambio político sí trajo una mejora en los precios pero no un aumento exponencial, sino un leve aumento”, dijo Roberto Orta, presidente de la Cámara Metropolitana de Venezuela.

Si hacemos un ejercicio similar comparando zonas de clase media en Caracas con las de Lima Metropolitana, notaríamos una diferencia de hasta 150.000 dólares.

Indica Orta que un apartamento de clase media en Caracas, que cuenta con acceso al Metro pero sin mayores lujos, se podría comprar entre 15.000 dólares y 40.000 dólares.

En Lima, los apartamentos ubicados en zonas exclusivas sobrepasan largamente los 350.000 dólares mientras que en Caracas los inmuebles de lujo no se venden, sus propietarios han optado por mantenerlos cerrados Foto: Referencial

RE/MAX Perú considera como “distritos de clase media” en Lima Metropolitana a Breña, San Miguel, Magdalena, Pueblo Libre, Jesús María y Lince, donde los inmuebles van desde los 70.000 dólares hasta los 150.000 dólares.

A nivel nacional, el precio de los inmuebles en Venezuela registró un incremento entre 20% y 40% en los primeros meses del año, “que puede ser atribuido al efecto Guaidó”. Este escenario se da tras una reducción sostenida de entre 50% y 70% desde 2015, señala Gladys Chacín, directora regional de RE/MAX Venezuela.

“Definitivamente su juramentación causó un efecto positivo tanto en los precios de los inmuebles como en el interés de compra de las personas dentro y fuera del país, pero se deben dar condiciones permanentes que generen confianza y muestren la recuperación del país”, dijo Chacín a El Comercio.

Apartamentos de lujo

Los apartamentos en zonas exclusivas en Caracas de 300 metros cuadrados con vista al Ávila se ofrecen entre 300.000 dólares y 350.000 dólares, pero la demanda es casi inexistente, señala Chacín; mientras que los inmuebles de lujo con áreas superiores a 300 metros cuadrados no se están ofertando y se ha optado por mantenerlos cerrados.

Chacín explica que esta situación se debe a que los sueldos en Venezuela son muy bajos para adquirir un apartamento en zonas exclusivas y menos aún, para comprar inmuebles de lujo.

“El sueldo de un profesional con más de 5 años de experiencia no es mayor a 200 dólares al mes. Un ejecutivo con funciones gerenciales gana entre 300 dólares y 400 dólares mensuales. Estos salarios no permiten tener una capacidad de ahorro ni de préstamos hipotecarios que por lo demás no hay”, subraya Chacín.

¿Inversionistas a la vista?

​Ramsés Méndez, director regional de Century 21 de Venezuela, refiere que el precio de un apartamento en una zona de clase media alta es alrededor de 150.000 dólares, pero que entre los años 2010 y 2012 era entre 300.000 dólares y 320.000 dólares. Es decir, que estos inmuebles podrían revalorizarse en el tiempo si se logran cambios positivos en el ámbito político y económico.

“A quien desee invertir le sugerimos que destine un monto que represente entre el 10% y el 30% de sus patrimonios. No recomendaríamos a alguien que está afuera colocar el 100% de su patrimonio personal en una inversión de alta volatilidad. Es una inversión que pueda dar altos rendimientos dependiendo de la noticia que finalmente se termine dando en el entorno político o económico del país”, señala Méndez.

Roberto Orta menciona que el metro cuadrado en Caracas tiene un valor que representa un tercio del precio del metro cuadrado en las otras capitales de Latinoamérica.

“Se están vendiendo al precio de construcción, al precio de costo, de reposición. Hay otros inclusive que por debajo. Es decir, que de cara al futuro puede ser una buena inversión invertir en Venezuela porque los precios siempre van a tratar de recuperarse”, subraya Orta.

Por último, Chacín de RE/MAX Venezuela indica que la diferencia entre el precio que aspira el propietario y el precio ofertado por el comprador tiene una brecha a veces irreconciliable de más del 50%.

Para comprar una vivienda en Venezuela solo se requiere del pasaporte y una visa de inversionista (o visa especial para negocios), que puede ser tramitada en el Consulado de Venezuela en el país de origen de quien desee invertir. Sin embargo, la actual crisis política y diplomática hace muy difícil la obtención de visas en muchos países, afirman los expertos.