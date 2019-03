Vecinos de San Agustín se abastecen de agua gracias a tubería rota

Este miércoles vecinos de la parroquia San Agustín recogen agua de una tubería rota, a la altura de la autopista Francisco Fajardo, para poder abastecerse ante la falta del servicio.

Videos difundidos en Twitter muestan a las personas alrededor de la fuga de agua. Usuarios indican que los funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana no han actuado ante la situación.

Los reportes de la misma red informan que hay retraso de vehículos desde tempranas horas de la mañana, dirección este-oeste, debido a la acción de las personas.

via @chuchorojas311: Rompieron tubo de agua San agustín en autopista dirección a Pza Vzla, a 100mts esta un Comando de @0800POLINAC, policía no hace nada y q venga personal de @HIDROCAPITALca a reparar ese desastre, No hay gobierno verdad? @ErikaPSUV #Agua pic.twitter.com/o0WezcmfTv