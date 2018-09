La urbanización El Bosque de Los Teques tiene seis meses sin agua

Vecinos de la urbanización El Bosque, ubicada en el kilómetro 26 de la carretera Panamericana, en Los Teques, denunciaron tener al menos seis meses sin servicio de agua potable.

Los habitantes del sector protestaron en varias oportunidades, obstaculizaron el paso vehicular en la Panamericana e incluso acudieron a las oficinas locales de Hidrocapital, sin embargo, no recibieron respuesta.

La comunidad creó el "Comité de agua", un organismo que tiene como finalidad hacer las quejas correspondientes ante las autoridades. Pese a varias denuncias, no se ha solventado la problemática.

"Cuando nos quejamos en la sede de Hidrocapital nos dicen que están en mantenimiento, pero ya tienen desde febrero así", explicó Carolina Fuentes, vecina del sector.

Los camiones cisterna no representan una solución para los vecinos de El Bosque por la altura del sector, debido a que no se atreven a subir por temor a ocasionarle daños al vehículo. Los pocos distribuidores de agua potable que se muestran dispuestos a abastecer la comunidad exigen hasta 1.500 bolívares soberanos (150.000.000 bolívares) por llenar un tanque de 3.000 litros.

Algunas personas utilizan el agua de lluvia recolectada en pequeños contenedores para sobrevivir, no obstante, este método no cubre completamente las necesidades básicas diarias y muchas veces esa agua no es apta para el consumo humano.

Los habitantes de El Bosque han denunciado constantemente la problemática mediante el servicio 0800-POTABLE (0800-7682253). "Siempre nos dicen que esperemos a que culminen las labores de mantenimiento pero ya es demasiado tiempo, los niños se están enfermando de tanto tomar agua de lluvia, esto no es vida", dijo una vecina que no quiso ser identificada.

Zonas aledañas como Los Alpes, La Matica, El Encanto y Los Lagos también sufren fallas en la distribución del servicio desde hace varios meses.