Transportistas rechazan que el censo los obligue a usar el carnet

Solo faltan tres días para que comience el censo del parque automotor –se realizará del 3 al 5 de este mes– anunciado el sábado por el presidente Nicolás Maduro, pero hasta ayer el Ejecutivo no había ofrecido mayores detalles sobre la medida. Lo poco que se sabe es que el registro estará atado al carnet de la patria, según el mandatario. Gremios de transportistas rechazan que la intención del gobierno sea obligarlos a usar ese documento para poder recibir insumos y beneficios.

Hugo Ocando, presidente del Bloque Oeste de Transportistas, afirmó que es una “burla” que el gobierno hable de un censo “Hace dos años nos censaron y nos obligaron a sacar el carnet de la patria porque de lo contrario no nos vendían insumos. La alcaldesa Érika Farías también nos obligó a sacar la cédula de transportista para poder vendernos insumos. Nos tienen arrodillados ante el gobierno porque no podemos funcionar sin ellos, porque son quienes controlan los dólares e insumos. Es una falta de respeto al transportista y al usuario porque cada día hay más unidades paradas esperando las acciones del gobierno”, expresó.

A Fernando Mora, director ejecutivo de la Cámara Venezolana de Empresas de Transporte Extraurbano y miembro del Comando Intergremial del Transporte, tampoco le parece correcto que el gobierno ate el censo al carnet de la patria, porque deberían poseerlo solo las personas que requieren ayuda social.

“Para toda la población tenemos un instrumento legal, que está indicado en la Constitución, que es la cédula de identidad”, afirmó. “No entendemos lo del carnet, primero porque en el caso del sector transporte, de pasajeros y de carga, hay empresas que son compañías anónimas. ¿Cómo le sacas tú el carnet de la patria a una compañía anónima? No hay manera de entender eso”.

Añadió que no han recibido ninguna información sobre por qué, cómo y dónde se hará el censo, tampoco cuáles serán los alcances del registro. Solo saben lo poco que anunció Maduro.

“El parque automotor venezolano es muy grande, inmenso, y en tres días me pregunto cómo harán para censar a tanta gente, incluido transporte público y privado”… No sé quién lo habrá coordinado, cómo se está organizando ni la logística que habrá. Conocemos solo el anuncio que hizo el presidente”, dijo.

German Duarte, presidente del Sindicato del Transporte Público del estado Táchira, tampoco está de acuerdo con el censo, mucho menos si está vinculado a ese carnet. Aseguró que no solucionará ninguno de los problemas que afrontan.

“Este año ya se han hecho dos censos en Táchira y sin resultados. No sé cuál es el desconocimiento que tiene el presidente Maduro. Siento que el interés que tiene el gobierno es que los que no nos hemos sometido al carnet de la patria, lo hagamos”.

De hecho, en enero pasado en el estado andino, por disposición de la Zona Operativa de Defensa Integral, fue llevado a cabo un censo de los vehículos con TAG, un dispositivo asignado por Petróleos de Venezuela para la venta de combustible a precio regulado. Las primeras semanas hubo desinformación y descoordinación sobre los puntos dónde debían llevarse los carros y el operativo fue extendido por un mes. Sin embargo, cuando fueron cambiados los comandantes de la ZODI, el procedimiento no continuó ni fue informado el resultado del registro, que tenía como propósito depurar el sistema de combustible fronterizo.

Emidio Palumbo, presidente de la Cámara de Transporte Pesado, declaró que es “absurdo” el llamado a otro censo. “Tenemos un registro que está vigente y que se actualiza cada año. El Registro Nacional de Operadoras de Transporte está en la data que maneja el Ministerio de Transporte y demás dependencias. Mientras se hace de nuevo ese censo, son muchos los carros que se quedarán varados por la escasez de insumos como cauchos, aceite, y sus altos precios”, señaló.

Recordó que de las 2.000 gandolas que integraban hace un par de años el parque automotor, actualmente quedan menos de 120.

“Qué control político”. El constituyente David Paravisini admitió que la información sobre el censo no es clara y no se ha dado una explicación. “Estamos esperando que el gobierno diga algo más”, señaló. Agregó que en tres días no es factible censar todo el parque automotor.

El hecho de que el registro estará vinculado al carnet de la patria sugiere que los que tengan ese documento recibirán un subsidio una vez que aumenten el precio de la gasolina.

En cuanto a las advertencias que han hecho expertos de que será una medida de control político, el constituyente expresó: “No sé qué control político puede haber porque cuando la gente saca el carnet no le piden afiliación política. Es un control de subsidio”.