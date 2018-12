Trabajador del Metro de Caracas: El sistema está casi en paro técnico

Jhony León, trabajador jubilado del Metro de Caracas, denunció este jueves que el sistema de transporte caraqueño está "casi en paro técnico" debido a la falta de mantenimiento e inversión.

"El trabajador del Metro es el que siempre da la cara, y los usuarios deben saberlo. El Metro de Caracas está colapsado, casi en paro técnico. Lo tenemos en terapia intensiva. No se le está haciendo ningún tipo de mantenimiento a sus vías ferreas, a sus estaciones eléctricas, a los trenes, no hay ninguna ayuda ni aporte al sistema. Damos la cara a diario, pero los usuarios deben saber que nosotros no tenemos la culpa de que no sirvan las instalaciones", indicó León en una rueda de prensa ofrecida a VPItv.

El trabajador aseguró que 70% de las escaleras eléctricas no funcionan, y agregó que todas las instalaciones de trabajo se encuentran en condiciones precarias.

"La deserción laboral es impresionante. Los baños están insalubres, y no tenemos como prestar el servicio pero ahí estamos", aseveró el empleado del Metro.

Con información de VPItv y El Pitazo