Tachirenses cumplen más de 10 horas sin luz

Ciudadanos del estado Táchira reportaron que tienen más de 10 horas sin recibir suministro eléctrico en la entidad.

Aseguran que la falta del servicio ha provocado inconvenientes, como la falla de electrodomésticos.

“Otra vez sin energía eléctrica, una y otra vez, se me daño la leche de mi hijo, la nevera no quiere congelar”, explicó una ciudadana en Twitter.

Hasta el momento las autoridades correspondientes no se han pronunciado al respecto.

No hay luz no hay comida no hay medicina y menos salud aquí en Venezuela señor Venezuela usted es presidente de este país deje las excusas como es posible mas 8 horas sin luz en Táchira diario usted cree que Rusia China o árabes se preocupan por nosotros.