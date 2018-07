Reportaron fallas eléctricas por más de cuatro horas en el estado Táchira

Ciudadanos reportaron fallas eléctricas durante cuatro horas en varias zonas, en el estado Táchira. Usuarios de Twitter aseguraron que el servicio de Internet se vió afectado.

"Así estamos en casa. Desde las 7:00 pm se fue la luz. Es el cuarto apagón del día. A esto se le suma que no hay internet ABA desde anoche y si llueve o hace sol, quitan el agua", escribió un usuario de Twitter.

Entre los sectores afectados son la avenida Rotaria, avenida 19 de abril, Cumbres Andinas, las Acacias y la avenida Ferrero Tamayo.

Los usuarios informaron que no hay agua, no hay internet, no hay puntos de venta y hay escasez de efectivo en la entidad tachirense.

A esto se le suma que no hay Internet ABA desde anoche y si llueve o hace sol, quitan el agua#Venezuela#Táchira#Iguana pic.twitter.com/7fQUf2TE4N — Lorena Evelyn Arráiz (@lorearraiz) 10 de julio de 2018

Hoy en rubio #tachira se vivio un apocalipsis sin punto sin agua sin transporte sin luz .... — ersuspendido (@ersuspendido) 10 de julio de 2018

Táchira: Sin luz, sin agua, sin internet, con colas de gasolina, con puntos de venta caídos, con fallas en la telefonía móvil, con inseguridad, ausencia de efectivo y escasez. Esto es de locos. — Eduardo Flores® (@EduardoJFloresF) 10 de julio de 2018