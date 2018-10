Reportan fallas en el suministro eléctrico en El Paraíso

Ciudadanos reportaron este jueves fallas en el suministro eléctrico en el sector El Paraíso (Miranda). Usuarios en las redes sociales aseguraron que también se ha visto afectados en la intensidad del servicio.

"Ahora mismo cerca de la plaza Madariaga en El Paraíso, la luz tiene una intensidad tan bajita que todos los bombillos alumbran menos que las velitas de torta", dijo Sicilia, periodista venezolano, mediante Twitter.

Una ciudadana indicó mediante Twitter que los habitantes se encuentran sin luz desde las 8:00 am, es decir, más de 10 horas sin luz en el sector.

Luis Motta Domínguez, presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), informó en Twitter que los venezolanos tienen que estar prevenidos a interrupciones del servicio eléctrico y algunas averías en las diferentes zonas de Caracas, debido a las fuertes lluvias.

Corpoelec se reinventa esta noche! ¿Apagón? No, mi amor. Ahora mismo cerca de la Plaza Madariaga en El Paraiso, la luz tiene una intensidad tan bajita que TODOS los bombillos de 60W parecen de 5W (alumbran menos que velitas de torta). Sin embargo el router funciona. Increíble!!!

Según ustedes, cuando no llueve y baja el nivel de agua en los embalses, no hay luz. Pero ahora que llueve, tampoco hay luz.

¿Será que el consumo eficiente es no consumir luz? Por eso es que en El Paraíso van para 10 horas sin luz.