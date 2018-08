Pacientes renales tienen dos días sin diálisis por falta de agua en Zulia

Pacientes renales denunciaron este viernes que no han recibido su tratamiento por falta de agua en el Centro de Diálisis de Occidente ubicado en Maracaibo, estado Zulia. De las 50 personas con insuficiencia renal solo 12 de ellas están en graves condiciones.

Los familiares comentaron que las personas que deben recibir el tratamiento se encuentran desesperadas, deprimidas, angustiadas e incluso hinchadas, así reseñó El Pitazo.

“Nos dicen que aquí no hay una gota de agua. A mí me toca hoy y si no me dializan tengo que esperar hasta el martes, No sé si aguanto”, expresó Rómulo Quintanilla, de 55 años de edad.

Quintanilla expresó que le preocupa las 12 personas que se encuentran graves porque no reciben tratamiento desde el pasado miércoles. Señaló que es inhumano y que si la medida sigue nadie podrá aguantar.

Los enfermos renales han protestado desde principio de este año por falta de insumos, también de servicios como luz y agua. Se estimó que al menos de 400 pacientes que se encuentran en la entidad, solo 25 personas han muerto en el centro de salud.

