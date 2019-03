Nuevo apagón afecta a la Gran Caracas

Usuarios de las redes sociales reportaron este lunes que un nuevo pagón afectó a varias zonas del estado Miranda y de Caracas.

Entre las localidades afectadas están Guatire, El Rosal, El Cafetal, Chacao, La Urbina y Los Palos Grandes. De la misma forma, vecinos de Santa Mónica también han denunciado que no cuentan con el servicio eléctrico desde este domingo en la noche.

La periodista Lidk Rodelo informó que explotaron unos transformadores en una subestación eléctrica ubicada en a zona industrial Cloris, Miranda.

La locutora venezolana Verónica Gómez, mejor conocida como “La Vero Gómez”, también reportó que en San Luís hubo una falla eléctrica. “Se fue la luz en San Luis. ¿Ustedes tienen?”, preguntó vía Twitter.

#18Mar 9:10 a.m. #SinLuz Desde varias zonas de Guarenas y Guatire, #Miranda , se reporta interrupción del servicio eléctrico. También se registra explosión de transformadores en una subestación eléctrica ubicada en la zona industrial Cloris - @LidkRodelo pic.twitter.com/Y8ZH3P1g1H

#18Mar 9:30 am Reportan bajón de luz en La Urbina, El Cafetal, Chacao, El Rosal, Guatire y La Guaira, se fue por aproximadamente 10 minutos y ya volvió. En Palo Verde hoy protestaron vecinos a las 7 am, porque no ha vuelto desde que se fue el jueves 7 de marzo. - @Dereckb